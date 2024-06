Tränen wegen Taylor Swift - Tennis-Superstar erhält besonderen Brief

Wenige Tage nach ihrem vierten Triumph bei den French Open hat die Weltranglistenerste Iga Swiatek einen weiteren besonderen Moment erlebt. Die 23-jährige Polin, die Jasmine Paolini aus Italien im Finale in zwei Sätzen besiegt hatte, besuchte das Konzert von Pop-Superstar Taylor Swift in Liverpool.

Dort wurde sie von einer besonderen Geste ihrer Lieblingskünstlerin überrascht: Swiatek teilte nach dem Auftritt ein Foto in den sozialen Medien, auf dem sie mit Tränen in den Augen zu sehen ist, während sie einen handgeschriebenen Brief von Swift in der Hand hält.