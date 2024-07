Tennis-Hammer vor Olympia! Kerber macht Schluss

Das war‘s! Angelique Kerber wird nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Tennis-Karriere beenden. Das gab die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin von 2016 am Donnerstag auf Instagram bekannt.

Olympia 2024: Kerber startet in Paris im Einzel und im Doppel

Kerber wird bei den Olympischen Spielen in Paris im Einzel sowie im Doppel an der Seite von Laura Siegemund an den Start gehen. Die Auslosung dafür findet noch am Donnerstagvormittag statt.