Pläne für Djokovic-Museum in Belgrad

Der Neubau zu Ehren des Olympiasiegers in Belgrad soll 2027 fertiggestellt sein.

Tennis-Star Novak Djokovic soll nach seinem Olympiasieg in Paris in seiner serbischen Heimat ein ganzes Museum gewidmet werden. Entsprechende Pläne für den Grand-Slam-Rekordgewinner und langjährigen Weltranglistenersten gab Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic bekannt. Der Neubau für die Ausstellung über den Wahl-Monegassen in der Hauptstadt Belgrad soll demnach bis 2027 fertiggestellt sein.