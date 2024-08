Popyrin und Pegula holen Turniersiege in Kanada

SID 13.08.2024 • 11:11 Uhr Der Australier feiert in Montreal den größten Erfolg seiner Karriere, in Toronto war die Titelverteidigerin nicht zu schlagen.

Der Australier Alexei Popyrin hat beim ATP Masters in Montreal den größten Erfolg seiner Tenniskarriere gefeiert. Der Weltranglisten-62. bezwang im Finale Andrej Rublew mit 6:2, 6:4, der Russe verpasste so seinen zweiten Masters-Triumph der Saison nach dem Erfolg in Madrid.

Popyrin sorgte indes für das Ende einer Durststrecke: Als erster Australier seit Lleyton Hewitt 2003 in Indian Wells gewann der 25-Jährige einen Masters-Titel. "Das hier bedeutet mir die Welt. All die harte Arbeit der letzten Jahre hat sich ausgezahlt", sagte Popyrin, der auf dem Weg zum Erfolg in Kanada fünf Top-20-Profis ausschaltete.