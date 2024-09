Nadal-Abschied? "Ich möchte nicht daran denken"

Carlos Alcaraz hofft darauf, dass die Finalrunde des Davis Cup in Malaga nicht zu Rafael Nadals Abschiedsbühne wird. „Ich möchte nicht daran denken, dass es ein möglicher letzter Tanz für ihn in Malaga ist“, sagte der viermalige Major-Sieger Alcaraz bei den China Open in Peking: „Hoffentlich wird es nicht das letzte Mal für ihn sein.“