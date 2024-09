Davis Cup: DTB-Team im Viertelfinale gegen Kanada

Das deutsche Davis-Cup-Team trifft beim Finalturnier in Malaga (19. bis 24. November) im Viertelfinale auf Kanada. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in London. Die Tennis-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann hatte ihr Ticket am vergangenen Wochenende als Tabellenzweiter der Qualifikationsgruppe C hinter den USA gelöst, die Kanadier gewannen die Gruppe D ungeschlagen vor Argentinien, Großbritannien und Finnland.