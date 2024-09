Davis Cup: Finalturnier ist komplett

Das deutsche Team wird im Viertelfinale in Malaga auf Italien, Spanien oder Kanada treffen.

Kanada und die Niederlande haben sich am Sonntag die letzten Tickets für das Davis-Cup -Finalturnier gesichert und dürfen wie die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) im November in Malaga auf den großen Wurf hoffen.

Kanada hielt Gastgeber Großbritannien im direkten Duell in Manchester souverän auf Distanz und sicherte sich den Gruppensieg vor Argentinien, die Niederlande ergatterten durch das Doppel Wesley Koolhof/Botic van de Zandschulp gegen Italien am späten Sonntagabend noch den zweiten Rang in der Bologna-Gruppe hinter dem Gastgeber und ließen Brasilien sowie Belgien hauchdünn hinter sich.