Davis Cup: Krawietz/Pütz sollen in China zum Trumpf werden

SID 09.09.2024 • 12:10 Uhr Die Bedingungen in der Gruppenphase des Davis Cup sind für das ersatzgeschwächte deutsche Team aber schwierig.

Ohne Alexander Zverev, aber mit den US-Open-Finalisten als Trumpf: Michael Kohlmann hofft darauf, Kevin Krawietz und Tim Pütz schnell auf die herausfordernden Bedingungen in Zhuhai einstellen zu können. In der chinesischen Millionenstadt kämpft das deutsche Davis-Cup-Team ab Dienstag um den Einzug in die Finalrunde von Malaga. Krawietz und Pütz werden nach ihrem erfolgreichen Lauf in New York erst am Montagabend Ortszeit in Zhuhai erwartet.

„Die Bedingungen hier vor Ort sind schwierig für alle Spieler. Es ist relativ warm und sehr, sehr schwül in Zhuhai, vor allem in der Halle“, sagte der Tennis-Bundestrainer vor dem Auftakt (8.00 Uhr MESZ) gegen die Slowakei. Seine Profis vor Ort, zu denen der Karlsruher Yannick Hanfmann und der Nürnberger Maximilian Marterer zählen, hätten sich mittlerweile akklimatisiert. Zverev hatte seine Teilnahme frühzeitig abgesagt, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer müssen verletzt passen.

Davis Cup: Deutsches Team rechnet sich Chancen aus

"Es hat ein paar Tage gedauert, bis sich wirklich alle darauf eingestellt haben. Heute können wir sagen, dass wir so von der Vorbereitung wirklich gut gefahren sind", sagte Kohlmann, der auch noch Henri Squire als Debütanten berufen hat.

Krawietz/Pütz könnten im Format mit zwei Einzeln und einem Doppel für die deutsche Mannschaft, die am Donnerstag auch noch auf Chile und am Samstag auf die ebenfalls ersatzgeschwächte USA trifft, als zuverlässige Punktelieferanten enorm wichtig werden.

Den Ausfall der Topspieler im Einzel will Kohlmann mit Teamgeist und Geschlossenheit auffangen. "Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal Ausfälle gut kompensieren können", sagte der 50-Jährige: "Ich glaube schon, dass wir eine gute Chance haben, uns für die nächste Runde in Malaga zu qualifizieren."