Davis-Cup-Team auch ohne Struff und Koepfer nach China

Empfindliche Verletzungsprobleme schwächen das deutsche Davis-Cup-Team: Bundestrainer Michael Kohlmann muss in der Gruppenphase des Teamwettbewerbs im chinesischen Zhuhai nach Alexander Zverev auch auf Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer verzichten. Die Qualifikation für die Finalrunde im November in Malaga wird damit enorm schwierig.

Struff plagen weiterhin Probleme mit der Hüfte, die dem 34-Jährige schon bei den Olympischen Spielen in Paris zugesetzt hatten. Koepfer zwingt eine Sehnenverletzung am Schlagarm zu einer rund fünfwöchigen Pause. Zverev, der aktuell bei den US Open um den Titel mitspielt, hatte frühzeitig für das Event vom 10. bis 15. September abgesagt. Der Karlsruher Yannick Hanfmann und der Nürnberger Maximilian Marterer rücken nach, der Duisburger Henri Squire erhielt zudem seine erste Nominierung.

"Dass mit Jan-Lennard und Dominik unsere Top-Spieler kurzfristig ausfallen schmerzt sehr, weil beide nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeiten wichtige Bestandteile dieser Mannschaft sind", sagte Kohlmann: "Jetzt müssen wir diesen Ausfall mit mannschaftlicher Geschlossenheit kompensieren, was wir auch in der Vergangenheit schon oft geschafft haben."

Das deutsche Team startet am 10. September in Zhuhai gegen die Slowakei, weitere Gruppengegner sind Chile und die USA. Die weiteren Gruppenphasen werden in Bologna, Manchester und Valencia absolviert. Die jeweils zwei besten Teams der Gruppen schaffen es zu den Finals in Malaga.