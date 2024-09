Davis Cup: Titelverteidiger Italien erreicht Finalturnier

Titelverteidiger Italien hat im Davis Cup vorzeitig sein Ticket für das Finalturnier in Malaga sicher. Beim Vorrundenturnier des Tennis-Mannschaftswettbewerbs in Bologna kam der Gastgeber weiter, da Brasilien am Samstag Belgien schlug (2:1). Italien (2:0 Siege) trifft am Sonntag in der Gruppe A zum Abschluss auf die Niederlande (1:1).