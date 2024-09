Federer: Das muss Zverev ändern, wenn er gewinnen will

Den Rat von Roger Federer kann Alexander Zverev schon beim Laver Cup in Berlin umsetzen.

Den Rat von Roger Federer kann Alexander Zverev schon beim Laver Cup in Berlin umsetzen.

Tennisikone Roger Federer hat Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev eine offensivere Spielweise ans Herz gelegt. Der 27-Jährige sei ein Spieler, der „viel zu passiv und defensiv spielt, wenn es drauf ankommt“, sagte Federer am Mittwoch in Berlin und verwies dabei beispielhaft auf Zverevs Viertelfinal-Niederlage bei den US Open gegen den Amerikaner Taylor Fritz.