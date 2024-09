Laver Cup: Siege für Cerundolo und Tsitsipas

Das Team Europa sowie die Weltauswahl haben beim Laver Cup erste Erfolge gefeiert. Am Abend ist Alexander Zverev im Doppel im Einsatz.

Beim Laver Cup in Berlin zeichnet sich ein Duell auf Augenhöhe ab. Zum Auftakt des Showturniers der Tennis profis feierten das Team Europa sowie die Weltauswahl von Kapitän John McEnroe am Freitag ihre ersten Erfolge.

Zverev am Abend gefordert

Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev greift am Abend ins Geschehen ein. Zum Abschluss des ersten Turniertages spielt Zverev mit dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz im Doppel gegen die US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz. Für Zverev kommt es dabei zu einem schnellen Wiedersehen mit Fritz, der ihn im Achtelfinale von Wimbledon sowie im Viertelfinale der US Open bezwungen hatte. Im dritten Einzel treffen zuvor Grigor Dimitrow und Alejandro Tabilo aufeinander.

Der von Roger Federer mitorganisierte Laver Cup wird zum siebten Mal ausgetragen und findet erstmals in Deutschland statt. Die ersten vier Duelle hatte Europa gewonnen, zuletzt war die Weltauswahl zweimal siegreich. Der Laver-Cup-Modus belohnt Siege am zweiten und dritten Tag mit mehr Punkten. Am Samstag und Sonntag stehen insgesamt sechs weitere Einzel und zwei Doppel auf dem Spielplan.