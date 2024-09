Laver Cup: Zverev startet im Doppel mit Alcaraz

Alexander Zverev ist am Freitag im Doppel gefordert. Deutschlands Top-Spieler spielt an der Seite von Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev ist am Freitag im Doppel gefordert. Deutschlands Top-Spieler spielt an der Seite von Carlos Alcaraz.

Deutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev startet in einem Doppel mit dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz in den Laver Cup in Berlin. Das verkündeten die Veranstalter bei der Bekanntgabe des Spielplans für den ersten Wettkampftag am Freitag.

Das Auftaktmatch am Freitag bestreiten Casper Ruud und Francisco Cerundolo. In den weiteren Einzeln treffen Stefanos Tsitsipas und Thanasi Kokkinakis sowie Grigor Dimitrow und Alejandro Tabilo aufeinander.

Beim Laver Cup wird es bis Sonntag insgesamt zwölf Spiele geben, täglich drei Einzel sowie ein Doppel. Gespielt wird in Drei-Satz-Matches, die abhängig vom Wettkampftag gestaffelt in die Gesamtwertung eingehen: Ein Sieg am Freitag bringt einen Zähler, am Samstag zwei und am Sonntag drei. Für den Gesamtsieg braucht ein Team 13 Punkte.