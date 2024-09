Tennis: Laver Cup und ATP verlängern Partnerschaft

Der Laver Cup hat auch in Zukunft seinen festen Platz auf der ATP-Tour. Die Organisatoren des von Roger Federer initiierten Showturniers für Tennisprofis und die ATP verkündeten am Freitag in Berlin die Verlängerung ihrer bestehenden Zertifizierungsvereinbarung um fünf Jahre. Die Partnerschaft war 2019, zwei Jahre nach der Erstauflage des Laver Cups, geschlossen worden. In Berlin startet am Freitag die siebte Auflage des Turniers zwischen einem Team Europa sowie einer Welt-Auswahl.