Tennis-Weltrangliste: Zverev auf zwei, Niemeier klettert

Zverev punktete in dieser Grand-Slam-Saison beständig, Niemeier zeigte sich zuletzt wieder in stärkerer Form.

Alexander Zverev erreicht wieder seine Topplatzierung in der Tennis-Weltrangliste, Jule Niemeier klettert kräftig: Während sich Zverev nach seinem Viertelfinalaus in New York und dem erneut verpassten Grand-Slam-Titel allerdings kaum über seinen Sprung auf Platz zwei freuen kann, bedeutet für Niemeier der Schritt nach vorne viel.