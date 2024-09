Vor Laver Cup: Zverev überrascht mit Aussage zu Carlos Alcaraz

SID 20.09.2024 • 05:34 Uhr In Berlin können die deutschen Fans die Tennisstars beim Laver Cup bis Sonntag hautnah erleben. Alexander Zverev sieht in Carlos Alcaraz schon jetzt eine Legende.

Alexander Zverev sieht im Gastspiel des Laver Cups in Berlin einen Gewinn für den Tennis-Standort Deutschland. „Ich glaube, dass es schon wichtig ist, die Top-Spieler auch mal in Deutschland zu sehen“, sagte der deutsche Top-Spieler vor dem Startschuss des Showturniers am Freitag: „Wir haben leider kein Masters-Turnier mehr in Deutschland. Durch solche Events mal einen Carlos Alcaraz oder andere Spieler hautnah zu erleben, ist schon wichtig für den Nachwuchs.“

Im Rahmenprogramm erhielten am Donnerstag über 2500 Kinder aus Berliner Schulen und Tennisklubs bei einem Showtraining die Chance, Zverev und Co. auf dem Court in der Arena am Ostbahnhof zu bestaunen. Am Freitag starten die ersten vier von insgesamt zwölf Spielen des bis Sonntag angesetzten Turniers. Täglich finden drei Einzel sowie ein Doppel statt, gespielt wird in Drei-Satz-Matches.

Zverev mit Alcaraz gegen Shelton/Fritz

Zverev startet in einem Doppel mit dem spanischen Superstar Alcaraz gegen die US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz. „Für mich ist es ein Privileg, mit einer Legende unseres Sports, die er bereits ist, den Platz zu teilen“, sagte Zverev über Alcaraz - angesichts der Tatsache, dass der Spanier erst 21 Jahre alt ist, eine doch etwas überraschende Aussage.

Mit dem Team Europa peilen beide den Gesamtsieg gegen die Welt-Auswahl an.

