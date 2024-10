Stäbchen-Eklat um Tennis-Star Badosa

Was war passiert? Badosa hatte während ihrer Turnier-Teilnahme an den China Open in Peking, wo sie im Halbfinale der späteren Siegerin Coco Gauff unterlag, eine Foto veröffentlicht, auf dem sie sich - offenbar bei einem Restaurant-Besuch - Essstäbchen an die Augenlider hält. Die Aufnahme suggeriert, die 26-Jährige wolle damit möglicherweise auf die asiatische Augenform anspielen.