United Cup: Deutschland mit Zverev gegen China und Brasilien

Die Auslosung für das Mannschaftsturnier in Australien beschert dem Titelverteidiger ein Duell mit Olympiasiegerin Zheng Qinwen.

Das deutsche Tennisteam um Alexander Zverev (27) startet mit zwei kniffligen Gruppenspielen in die Mission Titelverteidigung beim United Cup in Australien. Beim Mannschaftsturnier vom 27. Dezember bis 5. Januar, das Zverev als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne nutzt, trifft die deutsche Auswahl auf China mit Olympiasiegerin Zheng Qinwen und Brasilien.