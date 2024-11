ATP-Finals: So sehen Sie Zverev vs. Alcaraz heute live im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev zeigt sich bei den ATP Tour World Finals in Turin glänzend aufgelegt. Der Olympiasieger aus dem Jahr 2021 setzte mit den Siegen gegen Andrey Rublev (6:4, 6:4) und Casper Ruud (7:6, 6:3) gleich ein doppeltes Ausrufezeichen. Nun steht für den deutschen Tennis-Star das abschließende Gruppenspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz an. Für Zverev geht es darum, seinen ersten Platz in der Tabelle zu halten und ins Halbfinale einzuziehen.