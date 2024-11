Aus beim Billie Jean King Cup droht: Niemeier verliert Auftakt

Die deutsche Mannschaft will erstmals seit 2019 ins Viertelfinale des Wettbewerbs einziehen - das könnte nun schwierig werden.

Die deutschen Tennis-Frauen müssen bei der Finalrunde des Billie Jean King Cup in Malaga um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Das Team von Kapitän Rainer Schüttler liegt im Achtelfinale nach dem ersten Einzel gegen Großbritannien mit 0:1 zurück. Die Dortmunderin Jule Niemeier unterlag der ehemaligen US-Open-Siegerin Emma Raducanu am Freitagabend mit 4:6, 4:6. Ein weiteres Einzel und das Doppel entscheiden letztlich über den Ausgang. In der Runde der letzten Acht würde Titelverteidiger Kanada warten.