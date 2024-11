"Boost" für Davis Cup: Kohlmann setzt auf Krawietz/Pütz

Der Tennis-Bundestrainer weiß um die Wichtigkeit seines Erfolgsdoppels. Der Modus spielt seinem Team in die Karten.

Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann setzt bei seiner Davis-Cup-Mission besonders auf sein Erfolgsdoppel: "Die beiden freuen sich auf uns, genauso wie wir uns auf sie freuen", sagte Kohlmann im SID-Gespräch über Kevin Krawietz und Tim Pütz. Das Duo hatte noch am Sonntag erstmals bei den ATP-Finals in Turin triumphiert und trifft nun, wie der Bundestrainer glaubt, mit "einem Boost" auf das deutschen Team in Malaga.