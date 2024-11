Das tragische Ende einer schillernden deutschen Tennis-Ikone

Tennis in Deutschland ist seit dem Boom der 80er und 90er Jahre heutzutage mit Boris Becker und Steffi Graf verknüpft. Doch lange bevor Bumm-Bumm-Becker und die „Gräfin“ die Nation in den Filzball-Sog zogen, sorgte ein anderer Adliger für Furore auf und auch abseits des Courts.

Gottfried Alexander Maximilian Walter Kurt Freiherr von Cramm, der Tennis-Baron, galt in den 1930ern als einer der populärsten deutschen Sportler. Auf dem Platz feierte er große Erfolge, abseits weigerte er dem Nazi-Regime das Gefolge und war offen bisexuell.

Eines der schönsten Schauspiele

1937 erkannte der amerikanische Sportautor John R. Tunis über von Cramm: „Diesem Athleten zuzusehen, groß, elegant, robust und unerschütterlich auf dem Platz, heißt, eines der schönsten Schauspiele zu genießen, die man in der Galaxie des Sports überhaupt haben kann.“

Cramm vereinte sportliche Klasse mit Eleganz, blendendem Aussehen und Erfolg. Doch sein Lebensstil passte nicht zu der Zeit. Und das wurde Cramm, der erst mit elf Jahren mit dem Tennis begann, zum Verhängnis. Da halfen dem am 7. Juli 1909 in der Nähe von Hildesheim geborenem und später in Berlin wohnendem von Cramm auch seine sportlichen Erfolge nichts.