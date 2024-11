Davis Cup: Deutschland mit Altmaier und Struff im Einzel

Das deutsche Tennis -Team tritt im Viertelfinale des Davis Cup in Malaga mit Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff an. Altmaier bekommt es im ersten Einzel des Duells gegen Kanada ab 12.00 Uhr ( DAZN ) mit Gabriel Diallo zu tun - anschließend spielt Struff, in Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, gegen Denis Shapovalov.

Für den Sieg und den damit einhergehenden Einzug ins Halbfinale gegen die Niederlande am Freitag werden zwei Matcherfolge benötigt. Sollte es nach den Einzeln 1:1 stehen, wird das Team des Deutschen Tennisbundes (DTB) die Hoffnungen in sein Top-Doppel setzen. Kevin Krawietz und Tim Pütz hatte sich erst am Sonntag in Turin als erstes deutsches Duo den Titel bei den ATP Finals geschnappt und gelten als große Hoffnungsträger für Deutschland.