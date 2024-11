Davis Cup: Nadal schlägt bei letztem Event im Einzel auf

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger gibt in Malaga seine Abschiedsvorstellung. Er trifft in seinem Viertelfinal-Einzel auf Botic van de Zandschulp.

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger gibt in Malaga seine Abschiedsvorstellung. Er trifft in seinem Viertelfinal-Einzel auf Botic van de Zandschulp.

Rafael Nadal betritt beim letzten Event seiner unvergleichlichen Tenniskarriere noch einmal die ganz große Bühne: Der 38-Jährige wird zum Auftakt der Davis-Cup-Finals in Malaga für Spanien gegen die Niederlande das erste Einzel bestreiten. Dies teilte der Veranstalter vor dem Start am Dienstag (17.00 Uhr/DAZN) mit.

Nadal, der im Oktober seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hatte, ließ selbst bis zuletzt offen, ob er aufschlagen werde. "Ich weiß nicht, ob ich spielen werde oder nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig gespielt", hatte er auf der Pressekonferenz in Malaga am Montag gesagt.

Nach den Olympischen Spielen in Paris, bei denen er im Einzel in der zweiten Runde am späteren Goldmedaillengewinner Novak Djokovic gescheitert war, hatte Nadal einzig beim umstrittenen Showevent „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien ein Turnier bestritten.