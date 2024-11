Federer huldigt Nadal: "Hast die Tenniswelt stolz gemacht"

Tennislegende Roger Federer hat seinem einstigen großen Rivalen Rafael Nadal zum Abschied ein Loblied gesungen. „Was für eine unglaubliche Karriere du hinter dir hast. Mit 14 French-Open-Titeln - historisch! Du hast Spanien stolz gemacht... du hast die ganze Tenniswelt stolz gemacht“, schrieb Federer in den Sozialen Netzwerken vor dem anstehenden Karriereende Nadals bei den Davis Cup Finals in Malaga.

Er denke "immer wieder an die Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben", so der Schweizer, der in seiner Karriere 20 Grand-Slam-Titel und damit zwei weniger als Nadal gewann: "Wir haben uns auf dem Platz gegenseitig aufgerieben und mussten uns dann oft bei der Siegerehrung gegenseitig stützen."

Nadal (38) würde seine Karriere bei den Davis Cup Finals in Malaga am liebsten mit einem Titel mit dem spanischen Team beenden. Allerdings könnte das Ende auch bereits am Dienstag (17 Uhr/DAZN) feststehen - im Falle einer Niederlage gegen die Niederlande. Ein persönliches Erscheinen in Malaga, über das in den vergangenen Tagen spekuliert worden war, ließ Federer in seinem Statement offen.