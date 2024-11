"Keine Ahnung, was er zu tun versucht" - auch Becker reagiert auf Rune-Kritik

Tennis-Ikone Jim Courier analysierte beim Tennis Channel das Spiel des Dänen und kam zu einem ernüchternden Schluss: „„Ich für meinen Teil habe keine Ahnung, was er hier zu tun versucht. Es passiert einfach alles instinktiv - es ist wie eine ausgewachsene Jazz-Erforschung hier draußen. Kein Reim, kein Rhythmus.“

Auch Boris Becker, der einst Runes Trainer war, schloss sich auf X der Einschätzung Couriers an. Der frühere Wimbledon-Sieger bekräftigte die Analyse seines US-Kollegen und betonte: „Jim weiß, wovon er redet.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Tennis-Ikone übt Kritik an Rune

Wenn Rune jedoch „dauerhaft bei den großen Jungs mitspielen will, muss er etwas finden, auf das er sich verlassen kann, anstatt Farbe an die Wand zu werfen und dann zu schauen, wie es am Ende aussieht.“