Nadal lässt Auftritt im Davis Cup offen

Am Dienstag (17 Uhr/DAZN) tritt das spanische Team um den 22-maligen Grand-Slam-Champion in Andalusien im Viertelfinale gegen die Niederlande an. Nadal hatte im Oktober angekündigt, dass er mit dem Turnier vor den eigenen Fans seine Laufbahn beenden wird.

"Ich habe in den letzten anderthalb Monaten versucht, so hart wie möglich zu arbeiten. Ich versuche, mein Bestes für dieses Ereignis zu geben", sagte Nadal, der nach den Olympischen Spielen in Paris einzig noch erfolglos beim umstritten "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien aufgetreten war: "Wenn man nicht so oft an Wettkämpfen teilnimmt, ist es schwer, das Niveau konstant zu halten. Ich glaube, dass ich mich jeden Tag verbessern kann."