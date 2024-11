Schnelles Karriereende möglich: Nadal verliert Auftakteinzel

Rafael Nadal muss um einen erfolgreichen Abschluss seiner großen Karriere bangen. Der spanische Tennisstar ist mit einer Niederlage in seine Abschiedsgala beim Davis Cup in Malaga gestartet. Im ersten Einzel im Viertelfinale der Endrunde verlor der 22-malige Grand-Slam-Sieger mit 4:6, 4:6 gegen Botic van de Zandschulp - sein Team geriet damit im Duell gegen die Niederlande mit 0:1 in Rückstand.