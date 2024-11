Tennis-Legende Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira

Schwerer Schicksalsschlag für Boris Becker: Die Tennis-Legende trauert um Mutter Elvira, die am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben ist.

Wie die Bild berichtet, wurde Elvira Becker in ihrer Wohnung in Leimen leblos aufgefunden. Beckers Anwalt Oliver Moser bestätigte gegenüber der Bild: „Ich kann den Tod von Elvira Becker bestätigen. Boris Becker ist in tiefer Trauer.“