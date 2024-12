Auszeit im Tennis: Neuerung beim United Cup

Alexander Zverev und Co. können das neue taktische Mittel einsetzen.

Taktische Pause im Tennis: Die Veranstalter des United Cup sorgen für eine Neuerung. Bei dem Teamwettbewerb zum Start der Saison in Australien ab dem 27. Dezember wird es erstmals Auszeiten geben. Im Mixed-Doppel kann dann ein Spieler oder der Team-Kapitän durch Drücken eines großen roten Buzzers am Spielfeldrand die Partie für 60 Sekunden unterbrechen.

Möglich ist dies vor einem eigenen ersten Aufschlag einmal pro Match pro Team. In den Einzelbegegnungen des Wettbewerbs wird der Buzzer nicht eingesetzt. "Die Timeouts sorgen für eine Spielunterbrechung, in der die Teams die Taktik und Strategie besprechen und möglicherweise das Momentum eines Matches verändern können", sagte United-Cup-Turnierdirektor Stephen Farrow: "Wir sind gespannt, wie die besten Tennisspieler der Welt und ihre Teams dieses neue Instrument nutzen werden."

Das deutsche Team um den Weltranglistenzweiten Alexander Zverev tritt beim United Cup als Titelverteidiger an. Mit dem Wettbewerb bereiten sich die Profis auch auf die Australian Open vor, die am 12. Januar in Melbourne starten.