Tennis, United Cup: Rückschlag für Deutschland nach Zverev-Sieg

Nach dem Erfolg gegen Brasilien geht es für die deutschen Tennis-Profis gegen China um den Gruppensieg. Im Viertelfinale stehen Alexander Zverev und Co. aber bereits.

Nach dem Erfolg gegen Brasilien geht es für die deutschen Tennis-Profis gegen China um den Gruppensieg. Im Viertelfinale stehen Alexander Zverev und Co. aber bereits.

Das deutsche Tennis-Team muss beim United Cup um den Gruppensieg zittern. Im Duell um Platz eins unterlag Laura Siegemund im australischen Perth in ihrem Einzel Gao Xingu mit 1:6, 6:3, 3:6 und verpasste es damit, Deutschland den entscheidenden zweiten Punkt zu sichern. Zuvor hatte Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev seine Mannschaft durch ein 2:6, 6:0, 6:2 gegen Zhang Zhizhen in Führung gebracht. Somit fällt die Entscheidung im abschließenden Mixed-Doppel zwischen Zverev/Siegemund und Gao/Bai Yan, das Viertelfinal-Ticket ist Zverev und Co. aber schon jetzt nicht mehr zu nehmen.