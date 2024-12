Neuer Dopingfall im Tennis! Profi lässt sich selbst sperren

Der australische Tennisprofi Max Purcell hat einen Dopingverstoß zugegeben und ist vorläufig gesperrt worden. Der Doppel-Spezialist habe sich für eine „freiwillige, vorläufige Suspendierung“ im Rahmen des Anti-Dopings-Programms entschieden, teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Montag mit.

Der 26-Jährige habe „die Anwendung einer verbotenen Methode zugegeben“ und eine vorläufige Sperre am 10. Dezember beantragt. Am 12. Dezember sei diese dann in Kraft getreten.