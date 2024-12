Kerber wird Beraterin im DTB und soll Talente fördern

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin will ihre Erfahrungen weitergeben.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin will ihre Erfahrungen weitergeben.

Angelique Kerber bringt ihren großen Erfahrungsschatz im deutschen Tennis ein: Die frühere Weltranglistenerste wird ab dem Beginn des neuen Jahres als Beraterin die weiblichen Nachwuchstalente des Deutschen Tennis Bundes (DTB) unterstützen. Zu ihrer neuen Rolle, die der Verband am Mittwoch verkündete, gehört auch dazu, dass die dreimalige Grand-Slam-Siegerin das Team im Billie Jean King Cup unterstützt.

"Ich bin dankbar für alles, was der Tennissport mir gegeben hat und möchte meine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben", sagte Kerber, die nach den Olympischen Spielen in Paris ihre erfolgreiche Laufbahn beendet hatte: "Wir haben das gemeinsame Ziel, das deutsche Frauentennis wieder nach vorne zu bringen."