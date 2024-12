Netflix kündigt Nadal-Serie an

Rafael Nadal hat sich in seinem letzten Karrierejahr von Kameras begleiten lassen. Netflix kündigt nun die Serie dazu an.

Wann genau die Dokumentation starten soll, ist ebenfalls offen. Sie soll sich neben Nadals Karriere auch mit seinem Privatleben beschäftigen, dafür begleiteten ihn in seinem letzten Profijahr ständig Kameras. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas tun würde“, sagte Nadal, letztlich hätten ihn aber die Ausführungen der Verantwortlichen der Produktionsfirma „davon überzeugt, dass es das Richtige ist, dies zu tun.“

Angekündigt wurde die Doku mit einem kurzen Trailer, der Tennis-Sandplätze mit einem Konterfei Nadals darauf in dessen Heimat Mallorca zeigt. Er selber tritt in dem einminütigen Clip nicht auf. Der 22-malige Grand-Slam-Champion hatte am 19. November beim Davis Cup in Malaga seine Laufbahn beendet.