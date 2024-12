McEnroe, Sinner, Nadal: Eurosport zeigt Tennis-Dokumentationen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag widmet der TV-Sender sich dem Leben und Leistungen der Tennis-Stars.

Der Sportsender Eurosport fokussiert sich am zweiten Weihnachtsfeiertag auf namhafte Tennis-Stars. In jeweils einstündigen Dokumentationen widmet sich der TV-Sender am Abend des 26. Dezembers dem Leben und den Leistungen von Tennis-Ikone John McEnroe, dem aktuellen Weltranglistenersten Jannik Sinner sowie Sandplatz-König Rafael Nadal.