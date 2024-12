United Cup: Zverev und Siegemund sorgen für Auftaktsieg

Alexander Zverev ist der Start in die neue Tennissaison geglückt. Der Olympiasieger von Tokio sorgte im deutschen Auftaktspiel beim United Cup in Australien für die vorzeitige Entscheidung gegen Brasilien. Zverev setzte sich in Perth gegen Thiago Monteiro mit 6:4, 6:4 durch und erzielte damit das 2:0.

Das deutsche Team spielt damit am Montag (10.00 Uhr MEZ) gegen China um den Gruppensieg und den Einzug ins Viertelfinale am Neujahrstag. Für die Runde der letzten acht qualifizieren sich die sechs Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten. Zverev hatte bei der vergangenen Auflage gemeinsam mit der inzwischen zurückgetretenen Angelique Kerber und Siegemund triumphiert.

Zverev: „Ich bin noch nicht zufrieden“

2025 soll es endlich so weit sein, der erste Grand-Slam-Titel soll her. Er sei bekanntermaßen „schon mehrmals kurz davor gewesen“, sagte der zweimalige Major-Finalist in Perth - nun will er auch den letzten Schritt gehen. Den nächsten Anlauf dafür, den insgesamt 36., nimmt Zverev bei den Australian Open ab dem 12. Januar in Melbourne.