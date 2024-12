Was sich Zverev nun vornimmt - "Noch nicht zufrieden"

Der deutsche Tennis-Star peilt in der neuen Saison den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an - hat aber auch noch ganz andere Ziele.

Erster Grand-Slam-Titel? Endlich die Nummer eins der Welt? Alexander Zverev hat vor dem Start ins Tennis-Jahr 2025 viel vor. „Ich bin noch nicht zufrieden und will noch mehr Ziele erreichen und mir noch mehr Träume erfüllen“, sagte Zverev vor dem United Cup in Perth und Sydney, in den der Weltranglistenzweite mit dem deutschen Team am Sonntag (3 Uhr MEZ) startet.