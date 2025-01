Der Tag, als es John McEnroe auf die Spitze trieb

John McEnroe galt zu seiner aktiven Zeit als ebenso genialer wie berüchtigter Tennisstar. Am 21. Januar 1990 trieb es der US-Amerikaner allerdings zu weit.

Sein Bad-Boy-Image war gefürchtet, seine Wutanfälle legendär . Doch an diesem 21. Januar 1990 trieb es der US-Amerikaner zu weit.

Bei den Australian Open in Melbourne vor 25 Jahren hielt das Achtelfinale zwischen McEnroe und dem schwedischen Außenseiter Mikael Pernfors ein äußerst unschönes Ende bereit.

Im dritten Satz startete der berüchtigte Star, bei dem auch sein Privatleben ein Drama war , seine Show, indem er sich zunächst eine Linienrichterin vorknöpfte. Nachdem er sie wegen eines (zumindest aus seiner Sicht) zweifelhaften Rufes beschimpft hatte, positionierte er sich vor ihr und starrte sie einfach nur sekundenlang an. Die Folge: Eine erste Verwarnung.

„F*** your mother“ - danach wurde McEnroe disqualifiziert

Später bekam auch eine Zuschauerin ihr Fett weg. Der damals 30-Jährige blaffte sie an, als ein Kind in den Zuschauerrängen schrie. Stuhlschiedsrichter Gerry Armstrong bat die Mutter tatsächlich aus dem Stadion, doch dies sollte nur die Ouvertüre zu McEnroes Schurkenstück sein.

Weil er sich ungerecht behandelt fühlte, rief McEnroe nach Oberschiedsrichter Ken Farrar, der daraufhin den Platz betrat. Als auch dieser den Punktabzug bestätigte, verlor McEnroe endgültig die Beherrschung und rief ihm ein „F*** your mother“ hinterher.

McEnroe kannte neue Regel nicht

Farrar hörte die Beleidigung und gab Stuhlschiedsrichter Armstrong die Anweisung, McEnroe zu disqualifizieren, was bei diesem zu einer Schockstarre führte.

Der neunmalige Grand-Slam-Sieger dachte, sich insgesamt vier Verwarnungen leisten zu können, doch eine neue Regel, die erst Anfang des Jahres in Kraft getreten war, erlaubte nur noch deren drei.

Als er einige Minuten später unter Buhrufen des aufgebrachten Publikums (die aber nicht dem Tennis-Rüpel galten, sondern der Entscheidung des Schiedsrichters, das Match zu beenden), äußerte sich McEnroe in der Pressekonferenz zu seinem Gebaren.

„Pernfors schreit und die Leute lachen“

Dabei verpasste McEnroe es nicht, seinem zweifelhaften Ruf auch in der Pressekonferenz gerecht zu werden und teilte in seiner unnachahmlichen Art gegen seinen Gegner aus. „Pernfors schreit und die Leute lachen, weil sie denken, dass Schwedisch lustig ist. Ich kann nur mich selbst dafür verantwortlich machen. Wenn ich die neuen Regeln gekannt hätte, hätte ich wahrscheinlich dennoch meinen Schläger zertrümmert.“

Wenig später verriet er in einem Interview mit der New York Times, was ihm durch den Kopf gegangen war, als er disqualifiziert wurde: „Ich erinnere mich, dass ich sofort dachte, dass mein Manager Sergio Palmieri mir nicht gesagt hatte, dass sie die Regel geändert hatten“, verriet McEnroe damals.