"Ich weiß nicht, wie ich dem System vertrauen kann"

Um die strengen Anti-Doping-Regeln nicht zu verletzen, fange sie selbst im Privatleben an, "vorsichtiger zu sein", so Sabalenka: "Früher wäre es mir zum Beispiel egal gewesen, mein Glas Wasser stehen zu lassen und in einem Restaurant auf die Toilette zu gehen. Jetzt werde ich nicht mehr aus demselben Glas Wasser trinken. Man wird sich der Dinge einfach bewusster und denkt, wenn jemand eine Creme auf dich aufgetragen hat und du positiv getestet wirst, werden sie auf dich losgehen und dir nicht glauben oder so."