Sinner-Urteil empört Kollegen!

Nach Meinung des Briten Liam Broady wurde die Sperre so gewählt, dass die Karriere des 23-Jährigen „so wenig wie möglich“ beeinträchtigt wird. Vom 9. Februar bis zum 4. Mai ist Sinner gesperrt, die French Open beginnen nur gut zwei Wochen später.

„Ich denke, dass der Zeitpunkt der Sperre gut gewählt wurde, um Janniks Karriere so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, erklärte Broady gegenüber BBC Sport. „Die Sperre endet am Tag vor dem Rome Masters, dem größten Turnier in seinem Heimatland, und ist die perfekte Vorbereitung für ihn, um dann die French Open zu spielen.“