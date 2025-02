Vor Indian Wells: Zverev bei zwei Showturnieren am Start

Der Hamburger tritt vor dem Masters bei zwei Events in den USA an. Dabei spielt er auch für den guten Zweck.

Kurz vor dem Start des prestigeträchtigen Masters in Indian Wells schlägt Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev für den guten Zweck beim "Desert Smash" in Kalifornien auf. Bei dem Charity-Event im La Quinta Resort & Club (3. bis 4. März) treten Prominente aus Hollywood im Pickleball und Tennis gegen Profis an, das gesammelte Geld kommt in diesem Jahr dem Global Women's Health Fund der WTA Foundation zur Unterstützung von UNICEF zugute.

Für Zverev stehen damit innerhalb von wenigen Tagen gleich zwei Showevents in den USA an. Zuvor tritt er zudem beim MGM Rewards Slam (1. bis 2. März) in Las Vegas an. Dort misst er sich in einem Gruppenformat mit Casper Ruud, Taylor Fritz und Tommy Paul.