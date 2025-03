„Das Tennis ist kaputt“: Riesiger Zoff eskaliert - die Reaktionen fallen scharf aus

Die von Novak Djokovic mitgegründete Spielergewerkschaft reicht Klagen gegen die Dachverbände des Tennissports ein. Die Vorwürfe haben es in sich, die Reaktionen fallen scharf aus.

Wie die PTPA am Dienstag mitteilte, hat sie „eine Reihe von Klagen“ in den USA, Großbritannien und der EU gegen die Dachverbände des Tennissports eingereicht. Betroffen seien die Spielervereinigungen ATP und WTA, der Tennis-Weltverband (ITF) und die für Dopingthemen zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) - zuletzt im Fokus wegen der Fälle Jannik Sinner und Iga Swiatek.

„Das Tennis ist kaputt“, die PTPA will es „retten“

„Das Tennis ist kaputt“, sagte Ahmad Nassar, Exekutivdirektor der PTPA laut einer Pressemitteilung. Hinter einer glamourösen Fassade seien „die Spieler in einem unfairen System gefangen, das ihr Talent ausnutzt, ihre Einkünfte unterdrückt und ihre Gesundheit und Sicherheit gefährdet“.

Konkret erwähnt wird in einer der Klagen, eingereicht bei einem Distriktgericht in New York, der Tourplan, das Ranglistensystem und die von den Verbänden ausgeübte Kontrolle über die Bildrechte der Stars.