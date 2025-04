Tennis: Deutsche Nummer 1 auch nach 0:3-Pleite nur Ersatz

Die deutschen Tennisfrauen gehen mit dem selben Aufgebot wie am Vortag in die schwierige Aufgabe gegen Großbritannien beim Billie Jean King Cup .

Trotz des ernüchternden 0:3 gegen die Niederlande am Donnerstag vertraut Teamchef Rainer Schüttler in den beiden Einzeln auf Jule Niemeier und Tatjana Maria. Die Matches gegen die favorisierten Britinnen beginnen um 14 Uhr.

Lys kommt wohl erneut nicht zum Einsatz

Die Dortmunderin Niemeier trifft in der ersten Partie des Tages auf Sonay Kartal, die erfahrene Maria bekommt es anschließend mit Katie Boulter zu tun. In einem möglicherweise entscheidenden Doppel würde aller Voraussicht nach Expertin Laura Siegemund spielen - der vorläufigen Ansetzung nach hieße ihre Partnerin wie am Vortag Anna-Lena Friedsam.