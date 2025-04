Änderung beim Billie Jean King Cup

Die Wettkämpfen in Shenzhen/China werden bereits vom 16. bis zum 21. September ausgetragen, das gab der Weltverband ITF am Donnerstag bekannt. Ursprünglich sollte der Titel erst im November ausgespielt werden.

Bessere Abstimmung mit dem WTA-Kalender

Man wolle damit eine bessere Abstimmung mit dem Kalender der WTA -Tour und speziell den Turnieren in Asien erreichen, begründete die ITF den Schritt. Die Auslosung für das „Final 8“ soll am 12. Mai erfolgen.

Aktuell kämpfen 18 Teams in der Qualifikationsrunde um sechs Tickets für die Endrunde, für die Gastgeber China und Titelverteidiger Italien bereits qualifiziert sind. Die Auswahl des deutschen Tennis-Bundes (DTB) trifft in Den Haag am Donnerstag (13 Uhr) und Freitag (14 Uhr/jeweils Tennis Channel) auf die Niederlande und Großbritannien.