Billie Jean King Cup: Niemeier verliert Auftaktmatch

Niemeier zu fehlerhaft

Das DTB-Team kämpft in Den Haag um den Einzug in die Finalrunde im chinesischen Shenzhen im September. Am Freitag (ab 14.00 Uhr/TennisChannel) steht ein weiteres Duell mit den Favoritinnen aus Großbritannien an, an denen Deutschland im Vorjahr bei der Endrunde in Malaga im Achtelfinale gescheitert war.