Federer: "Würde gern wieder mehr Tennis spielen"

Seit zweieinhalb Jahren ist die Tennis-Ikone ein Sport-Rentner - doch es juckt in seinen Fingern.

Seit zweieinhalb Jahren ist die Tennis-Ikone ein Sport-Rentner - doch es juckt in seinen Fingern.

„Ich würde gerne wieder mehr Tennis spielen. In letzter Zeit habe ich viel Golf gespielt, aber mein Ziel ist es, wieder öfter auf den Tennisplatz zu gehen – vielleicht auch ein paar Exhibition-Matches zu spielen“, sagte der 43-Jährige bei einem Sponsorentermin für Mercedes-Benz am Rande des Golf-Masters in Augusta.