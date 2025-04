Hochzeit? Tennis-Traumpaar heizt Gerüchte an!

Das Traumpaar in der Tennis-Welt könnte schon bald heiraten. Wagen Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas den nächsten Schritt?

Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas sind das Traumpaar in der Tennis -Szene. Dem jüngsten Auftritt nach zu urteilen, könnte schon bald eine Heirat bevorstehen.

Bei den Laureus World Sports Awards wurde das Pärchen auf das gemeinsam in weiß abgestimmte Outfit angesprochen. „Weiß ist meine Lieblingsfarbe. Das ist auch der Grund, warum ich Wimbledon mag“, antwortete Badosa zunächst.

Griechische Hochzeit bei Badosa und Tsitsipas?

Hintergrund: In Wimbledon wird seit der ersten Austragung 1877 traditionell in weiß gespielt - und das bis heute. Was Tsitsipas dann hinzufügte, ließ tief blicken: „Weiß ist eine griechische Farbe, eine griechische Hochzeit.“