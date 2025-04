Überraschung um deutsche Nummer eins

Das DTB-Team setzt in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups zunächst nicht auf Eva Lys, die nominelle Nummer eins im deutschen Frauentennis. Teamchef Rainer Schüttler nominierte etwas überraschend Tatjana Maria und Jule Niemeier für die Einzelpartien im Duell mit den Niederlanden am Donnerstag (ab 13 Uhr/TennisChannel) in Den Haag.

Deutschland kämpft um Ticket für Finalrunde

Das DTB-Team kämpft in Den Haag um den Einzug in die Finalrunde im chinesischen Shenzhen im September. Am Freitag steht ein weiteres Duell mit den Favoritinnen aus Großbritannien an.