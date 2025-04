Schüttler glaubt an Chance: „Müssen für Überraschung sorgen“

Rainer Schüttler ist vor dem Auftakt in die Qualifikationsrunde im Billie Jean King Cup mit den deutschen Tennisfrauen guter Dinge. „Die Vorbereitungen laufen gut, und die Spielerinnen machen einen guten Eindruck“, sagte der Teamchef vor Beginn der Wettbewerbe in Den Haag. Am Donnerstag (13.00 Uhr) und Freitag (14.00 Uhr/jeweils Tennischannel) trifft das Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) auf die Niederlande und Großbritannien.

Angeführt wird das deutsche Team in Den Haag von Hoffnungsträgerin Eva Lys, als 68. in der Weltrangliste die aktuelle deutsche Nummer eins. Auch die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier und Doppelspezialistin Laura Siegemund gehören der Mannschaft an. Nur der Sieger der Dreiergruppe in Den Haag qualifiziert sich für die Endrunde der besten acht Teams der Welt im chinesischen Shenzhen. Deutschland hat den Wettbewerb bereits zweimal gewonnen, 1987 und 1992.