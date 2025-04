Sinner wollte hinwerfen: Erstaunliches Eingeständnis von Superstar

Down Under habe er sich „nicht wirklich wohlgefühlt in der Umkleide und im Restaurant, die Spieler haben mich anders angeschaut und das hat mir nicht wirklich gefallen.“

Sinner: Zwangspause hatte auch gute Seiten

„Ich wollte nicht, dass es so kommt, aber auf andere Weise war es in diesem Moment gut für mich“, erklärte der Weltstar allerdings auch: „Ich habe Zeit gebraucht, mit Freunden, um die Leute, die mich lieben, zu priorisieren.“

„Ich möchte nicht einmal antworten. Es steht jedem frei, zu urteilen und zu sagen, was er will, aber für mich ist es wichtig, dass ich weiß, was passiert ist und was ich durchgemacht habe“, sagte Sinner.